Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pembukaan Tol Japek II Selatan & Bocimi 3 Diharapkan Bisa Mengurai Kepadatan Arus Mudik

Jumat, 27 Februari 2026 – 15:01 WIB
Pembukaan Tol Japek II Selatan & Bocimi 3 Diharapkan Bisa Mengurai Kepadatan Arus Mudik - JPNN.COM
Sejumlah kendaraan mengantre masuk ke Tol Bocimi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (13/4/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

jpnn.com, BANDUNG - Ditlantas Polda Jawa Barat memastikan sejumlah ruas tol akan dibuka secara fungsional saat arus mudik dan balik Idulfitri 2026.

Dirlantas Polda Jabar Kombes Raydian Kokrosono mengatakan Tol Japek II Selatan menjadi salah satu jalur yang dipersiapkan untuk dibuka.

"Japek II Selatan dari hasil pengecekan terakhir Pak Kakorlantas dan Pak Kapolda akan dibuka fungsional, terutama saat arus balik," kata Raydian di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (27/2).

Baca Juga:

Pembukaan jalur tersebut diharapkan mampu mengurai kepadatan kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Arus lalu lintas nantinya bisa dipecah melalui jalur tersebut.

Selain Japek II Selatan, ruas Tol Bocimi 3 juga berpotensi dibuka kembali secara fungsional. Ruas sepanjang kurang lebih 6 kilometer itu menghubungkan Parungkuda hingga Karangtengah.

"Ini untuk menghindari kepadatan di Pasar Cibadak," jelasnya.

Baca Juga:

Namun, Raydian menegaskan pembukaan fungsional bersifat situasional. Keputusan akan diambil berdasarkan traffic counting baik saat arus mudik maupun arus balik.

"Kalau memang diperlukan, nanti akan kami sesuaikan," ucapnya.

Polda Jabar memastikan Tol Japek II Selatan dan Bocimi 3 siap dibuka fungsional saat mudik-balik Lebaran 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polda Jabar  Tol Japek 2  Tol Bocimi  Arus Mudik 
BERITA POLDA JABAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp