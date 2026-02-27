Pembukaan Tol Japek II Selatan & Bocimi 3 Diharapkan Bisa Mengurai Kepadatan Arus Mudik

jpnn.com, BANDUNG - Ditlantas Polda Jawa Barat memastikan sejumlah ruas tol akan dibuka secara fungsional saat arus mudik dan balik Idulfitri 2026.

Dirlantas Polda Jabar Kombes Raydian Kokrosono mengatakan Tol Japek II Selatan menjadi salah satu jalur yang dipersiapkan untuk dibuka.

"Japek II Selatan dari hasil pengecekan terakhir Pak Kakorlantas dan Pak Kapolda akan dibuka fungsional, terutama saat arus balik," kata Raydian di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (27/2).

Pembukaan jalur tersebut diharapkan mampu mengurai kepadatan kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Arus lalu lintas nantinya bisa dipecah melalui jalur tersebut.

Selain Japek II Selatan, ruas Tol Bocimi 3 juga berpotensi dibuka kembali secara fungsional. Ruas sepanjang kurang lebih 6 kilometer itu menghubungkan Parungkuda hingga Karangtengah.

"Ini untuk menghindari kepadatan di Pasar Cibadak," jelasnya.

Namun, Raydian menegaskan pembukaan fungsional bersifat situasional. Keputusan akan diambil berdasarkan traffic counting baik saat arus mudik maupun arus balik.

"Kalau memang diperlukan, nanti akan kami sesuaikan," ucapnya.