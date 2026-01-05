Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Pembunuh Anak Politikus PKS Cilegon Ditangkap, Polisi Ungkap Motif Pelaku

Senin, 05 Januari 2026 – 14:33 WIB
Pembunuh Anak Politikus PKS Cilegon Ditangkap, Polisi Ungkap Motif Pelaku - JPNN.COM
Polisi menggelar konferensi pers tentang kasus pembunuhan terhadap bocah sembilan tahun di Perumahan Bumi Bukit Semesta (BBS) III, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Senin (5/1). Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN.com

jpnn.com - CILEGON - Satreskrim Polres Cilegon bersama Ditreskrimum Polda Banten menangkap pembunuh MA (9), anak politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Maman Suherman.

Pelaku ditangkap ketika sedang mencuri di rumah mantan anggota DPRD Kota Cilegon Roisudin Sayuri pada Jumat (2/1).

Dirreskrimum Polda Banten Kombes Dian Setyawan mengatakan pelaku berinisial HA (31), warga Palembang yang merupakan spesialis pencurian rumah kosong.

"Motif pelaku melakukan perbuatannya untuk mendapatkan uang agar dapat membayar utang, karena mengalami kerugian besar dalam perdagangan aset kripto," ujar Kombes Dian, Senin (5/1).

Dia menjelaskan peristiwa terbunuhnya anak di bawah umur di Perumahan Bumi Bukit Semesta (BBS) III, Kelurahan Ciwaduk diawali dari kasus pencurian dengan pemberatan.

"Kemudian pada saat akan melancarkan aksinya pelaku dipergoki korban, karena panik AH membekap serta menusuk MA menggunakan pisau. Korban meninggal dunia," ujarnya.

Kombes Dian mengatakan pelaku beraksi seorang diri tanpa dibantu orang lain.

"Jadi, pelaku ini adalah pelaku tunggal melakukan pencurian di rumah yang dijadikan sasaran secara acak," kata Kombes Dian. (mcr34/jpnn)

Pelaku pembunuh anak politikus PKS Kota Cilegon merupakan spesialis pencurian rumah kosong.

Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Abdul Malik Fajar

TAGS   anak politikus pks  pembunuhan di Cilegon  PKS  pencurian 
