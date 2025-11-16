Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Pembunuh Anggota Polisi Bripka Laode Berprofesi PNS

Minggu, 16 November 2025 – 11:03 WIB
Pembunuh Anggota Polisi Bripka Laode Berprofesi PNS - JPNN.COM
Tim Jatanras Polda Sultra saat mengamankan pelaku di Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (15/11/2025). ANTARA/HO-Polda Sultra

jpnn.com, KENDARI - Perburuan pelaku pembunuhan anggota polisi Bripka Laode Abdul Salam (37) berakhir.

Pelaku bernama Junaido yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

"Pelaku sudah diamankan. Dia menganiaya korban menggunakan senjata tajam jenis badik yang menyebabkan korban meninggal dunia," kata Kanit Resmob Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) AKP Gayuh Prambudhi Utomo di Kendari, Sabtu.

Gayuh mengatakan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa anggota Polri tersebut terjadi di wilayah Jalan Budi Utomo, Lorong Merak, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, pada Sabtu (15/11) sekitar pukul 01.30 Wita.

Saat itu, tim Unit Resmob Polda Sultra menerima laporan masyarakat setempat terkait peristiwa penganiayaan terhadap Bripka Laode Abdul Salam.

Petugas yang akan menangkap sempat mendapat perlawanan dari pelaku menggunakan parang.

"Kemudian, tim melakukan pendekatan terhadap pelaku yang diketahui bernama Junaido dan bernegosiasi hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan," ujar Gayuh Pambudhi.

Dia menjelaskan seusai mengamankan pelaku, petugas yang masuk ke dalam rumah tempat kejadian sudah mendapati korban sudah tewas bersimbah darah.

Perburuan pelaku pembunuhan anggota polisi Bripka Laode Abdul Salam (37) berakhir. Tersangka ternyata pegawai negeri sipil (PNS).

