Pembunuh Cucu Mpok Nori Terancam Bui Seumur Hidup

Rabu, 25 Maret 2026 – 17:29 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto. ANTARA/Ilham Kausar/am.

jpnn.com, JAKARTA - Tersangka F, pembunuh cucu Mpok Nori berinisial DA (36) terancam penjara seumur hidup.

F dijerat dengan Pasal 458 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023 yang mengatur tentang pembunuhan yang disertai tindak pidana lain.

"Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Rabu.

Baca Juga:

Tersangka F juga dikenakan subsider Pasal 468 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 mengatur tentang penganiayaan berat. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Diketahui tersangka F ditangkap pada Sabtu (21/3) pukul 12.49 WIB di Tol Tangerang-Merak kilometer 68, tepatnya di rest area kilometer 68 setelah berusaha melarikan diri.

DA yang juga diketahui merupakan cucu dari almarhum pelawak Betawi, Mpok Nori dibunuh dengan cara dicekik dan disayat lehernya oleh tersangka.

Baca Juga:

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menjelaskan kronologi kejadian pembunuhan berawal antara tersangka dengan korban adalah suami istri dan terjadi cekcok karena cemburu.

Korban sendiri ditemukan di lantai berlumuran darah, yang sudah mengering di Cipayung, Jakarta Timur, pada Sabtu (21/3).

BERITA CUCU MPOK NORI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
