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JPNN.com - Kriminal

Pembunuh Satu Keluarga di Palu Masih Diburu Polisi

Selasa, 28 Juli 2026 – 09:55 WIB
Pembunuh Satu Keluarga di Palu Masih Diburu Polisi - JPNN.COM
Polresta Palu melaksanakan olah TKP pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Duyu, Kota Palu. ANTARA/HO-Polresta Palu

jpnn.com - Tim Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palu memburu pelaku pembunuhan terhadap satu keluarga di Kelurahan Duyu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (26/7).

"Kami masih memburu pelakunya," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Palu Ajun Komisaris Polisi Ismail di Palu, Senin (27/7/2026).

Penyidik belum dapat mengungkap kronologi kejadian karena masih melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku.

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"Kami dari pihak penegak hukum, khususnya Polresta Palu, masih mengejar pelaku sehingga belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut," katanya.

Satreskrim Polresta Palu juga melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa serta mendata saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian.

Dia menjelaskan polisi telah mengevakuasi tiga orang korban, yakni seorang laki-laki berusia sekitar 32 tahun dan seorang anak yang meninggal dunia di lokasi kejadian.

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Sementara seorang perempuan berusia sekitar 23 tahun yang merupakan istri korban menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Palu.

"Mohon doa dari rekan-rekan media dan masyarakat agar pelaku segera dapat ditangkap. Perkembangan selanjutnya akan kami informasikan kembali," ujarnya.

Tim Polresta Palu memburu pelaku pembunuhan terhadap satu keluarga di Kelurahan Duyu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (26/7).

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TAGS   pembunuhan  Pembunuhan Satu Keluarga  Palu  Polresta Palu 
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