Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Pembunuh Sopir Taksi Online Ini Dituntut Penjara Seumur Hidup

Kamis, 25 September 2025 – 08:14 WIB
Pembunuh Sopir Taksi Online Ini Dituntut Penjara Seumur Hidup - JPNN.COM
Terdakwa Fadli ketika mendengarkan tuntutan dari JPU di ruang sidang Cakra V, Pengadilan Negeri Medan, Rabu (24/9/2025). ANTARA/Aris Rinaldi Nasution.

jpnn.com - Terdakwa Fadli (45) yang membunuh sopir taksi online dituntut hukuman penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Medan, Sumatera Utara.

"Meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Fadli dengan penjara seumur hidup," kata JPU Novalita Endang Suryani Siahaan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (24/9/2025).

Novalita menilai terdakwa yang merupakan warga Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, telah memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencana, dan terbukti bersalah sesuai Pasal 340 KUHP.

Baca Juga:

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan dari JPU, Hakim Ketua Evelyne Napitupulu memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi.

“Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Kamis (2/10), dengan agenda nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa maupun penasehat hukumnya,” kata Hakim Evelyne.

JPU Novalita dalam surat dakwaan menyebutkan kasus ini bermula pada Minggu (23/2) sekitar pukul 15.00 WIB saat terdakwa merencanakan perampokan dengan cara memesan taksi daring.

Baca Juga:

“Saat itu terdakwa Fadli mempersiapkan satu bilah pisau yang sudah diasah untuk melancarkan aksinya," kata JPU Novalita.

Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa memesan taksi daring dengan titik awal Jalan Bunga Pariama, Kecamatan Medan Tuntungan, menuju Jalan Eka Rasmi, Kecamatan Medan Johor.

Terdakwa Fadli (45), pembunuh sopir taksi online dituntut hukuman penjara seumur hidup oleh JPU Kejari Medan atas pembunuhan berencana.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pembunuh  pembunuhan  Pembunuhan berencana  sopir taksi online  Medan  penjara seumur hidup 
BERITA PEMBUNUH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp