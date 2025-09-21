Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Pembunuhan Brutal di Pacitan, 1 Keluarga Diserang Gegara Istri Menolak Rujuk

Minggu, 21 September 2025 – 13:38 WIB
Ilustrasi pembunuhan. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jpnn.com, PACITAN - Pembunuhan secara brutal terjadi di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Pacitan, Jawa Timur.

Wawan membunuh mantan mertua dan melukai empat anggota keluarga mantan istrinya.

Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan aparat bersama warga masih menyisir area perbukitan dan hutan di sekitar lokasi.

"Kami melakukan pengejaran secara maksimal. Sejumlah personel disebar ke jalur yang diperkirakan menjadi pelarian pelaku,” katanya, Minggu.

Dia mengatakan pelaku warga Desa Kanyen, Kecamatan Kebonagung, Pacitan.

Peristiwa berdarah itu menewaskan Timi (65), ayah dari mantan istri pelaku, akibat luka sayatan senjata tajam di leher.

Empat korban lainnya, termasuk mantan istri pelaku, Miswati mengalami luka serius dan dirawat di RSUD dr. Darsono Pacitan.

Menurut keterangan warga, Wawan mendatangi rumah Miswati pada malam hari dan langsung menyerang penghuni rumah dengan senjata tajam.

Peristiwa pembunuhan brutal di Pacitan, Jawa Timur, itu terjadi pada malam hari.

