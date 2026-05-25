JPNN.com - Kriminal

Pembunuhan di Malam Perayaan Keberhasilan Persib Jadi Juara

Senin, 25 Mei 2026 – 10:55 WIB
Flare memenuhi Stadion Gelora Bandung Lautan Api setelah Persib Bandung memastikan diri keluar sebagai juara Super League 2025/26. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Seorang pria berinisial A (21 tahun), warga Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, ditemukan tewas di trotoar Alun-alun Ujungberung, Kota Bandung pada Minggu (24/5) dini hari.

A diduga menjadi korban pembunuhan dan kejadian ini sudah ditangani Polsek Ujungberung.

Berdasarkan informasi, A merupakan Bobotoh yang saat malam itu sedang merayakan Persib juara pascalaga penentu lawan Persijap Jepara pada Sabtu (23/5) lalu.

Kapolsek Ujungberung Kompol Heri Suryadi menuturkan, tidak ditemukan atribut Bobotoh yang dikenakan korban.

"Ya, kalau masyarakat Bandung mah semua juga Bobotoh, tetapi saat kejadian tidak gunakan atribut Bobotoh," kata Heri saat dikonfirmasi, Senin (25/5).

Meski demikian, Heri pastikan A diduga merupakan korban pembunuhan karena ditemukan luka tusuk di tubuhnya.

"Korban mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kiri," ujarnya.

Menurutnya, polisi masih menyelidiki kejadian ini.

