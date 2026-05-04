JPNN.com - Kriminal

Pembunuhan di Pekanbaru, Bukan Cuma 1 Orang yang Mau Dihabisi Pelaku

Senin, 04 Mei 2026 – 04:00 WIB
Polda Riau dan Polresta Pekanbaru memperlihatkan barang bukti kasus pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan di Rumbai, Pekanbaru. ANTARA/Annisa Firdausi

jpnn.com, PEKANBARU - Polisi mengatakan para pelaku pencurian disertai pembunuhan di Rumbai, Kota Pekanbaru, diduga awalnya sempat merencanakan pembunuhan terhadap satu keluarga sebelum melancarkan aksinya.

Awalnya para pelaku hanya berniat melakukan pencurian. Namun, rencana tersebut berkembang dalam perjalanan menuju Pekanbaru.

"Rencana awal ingin mencuri, tetapi berkembang ingin membunuh empat orang yang ada di rumah, yakni suami istri dan dua anaknya," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Hasyim dalam konferensi pers di Pekanbaru, Minggu.

Namun, saat pelaku akan melancarkan aksinya, di rumah hanya terdapat korban Dumaris Boru Sitio. Sedangkan suami korban dan anaknya sedang tidak di rumah pada kejadian Rabu (29/4) tersebut.

Selain itu, sebelum melancarkan aksi, para pelaku telah beberapa kali melakukan survei. Bahkan, sebelumnya pernah melakukan pencurian di rumah yang sama pada 8 April 2026 dengan hasil uang sekitar Rp4 juta.

Pelaku utama diketahui memiliki hubungan keluarga dengan korban dan sempat tinggal bersama sebelum akhirnya meninggalkan rumah pada 2023.

"Para pelaku datang ke Pekanbaru memang dengan rencana untuk menguras harta korban," ujarnya.

Dalam aksinya, korban dipukul menggunakan benda tumpul yang telah dipersiapkan sebelumnya hingga meninggal dunia, kemudian tubuh korban diseret ke kamar mandi.

