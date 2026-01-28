Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Pembunuhan Janda di Ponorogo, Ini Kata Polisi soal Terduga Pelaku

Rabu, 28 Januari 2026 – 10:17 WIB
Pembunuhan Janda di Ponorogo, Ini Kata Polisi soal Terduga Pelaku - JPNN.COM
Petugas Satreskrim Polres Ponorogo melakukan olah tempat kejadian perkara dugaan pembunuhan seorang janda di dalam rumah korban di Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin (26/1/2026) (Antara/HO - Prastyo)

jpnn.com - Polisi masih menyelidiki dugaan pembunuhan terhadap seorang janda bernama Nur Aini (52) yang ditemukan tewas di rumahnya, Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Hasil autopsi yang dilakukan pihak Polres Ponorogo, Selasa (27/1/2026), menyebutkan korban tewas akibat luka sayatan di bagian leher yang menyebabkan pendarahan hebat.

Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan autopsi dilakukan oleh tim dokter forensik Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, Polda Jawa Timur.

Baca Juga:

Hasil pemeriksaan menemukan sejumlah luka pada tubuh korban, yakni adanya luka sayatan di leher, luka memar di kepala akibat benda tumpul.

"Serta, luka lain di bagian tangan. Luka sayatan di leher menyebabkan pendarahan dan menjadi penyebab kematian korban," kata Imam, kemarin.

Dia menyebut luka sayatan di leher korban diduga akibat senjata tajam, sementara luka di kepala mengindikasikan adanya benturan atau pukulan benda tumpul.

Baca Juga:

Berdasarkan hasil forensik, korban diperkirakan meninggal dunia pada Sabtu (24/1/2026), sebelum akhirnya ditemukan oleh warga.

Penyidik masih mendalami kasus tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi serta kerabat korban.

Begini info dari polisi soal terduga pelaku pembunuhan janda bernama Nur Aini di Ponorogo, Jawa Timur. Hasil autopsi juga sudah keluar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pembunuhan janda  Ponorogo  terduga pelaku  Polres Ponorogo  Tewas 
BERITA PEMBUNUHAN JANDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp