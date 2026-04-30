JPNN.com - Daerah - Riau

Pembunuhan Nenek di Pekanbaru, Anak Korban Diamankan Polisi

Kamis, 30 April 2026 – 20:13 WIB
Tim Inafis Polresta Pekanbaru melakukan olah TKP di rumah nenek yang dibunuh. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Kasus pembunuhan seorang perempuan lanjut usia Dumaris Denny Waty Sitio (60) di Pekanbaru, memasuki babak baru. Anak kandungnya diamankan Polisi.

Nenek Dumaris ditemukan tewas di rumahnya yang berada di Jalan Kurnia II, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, pada Rabu (29/4/2026).

Dia ditemukan dalam kondisi tertelungkup di area dapur rumahnya dengan luka serius di bagian kepala.

Dugaan sementara, korban tewas akibat aksi perampokan.

Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh suami korban, Salmon Meha, yang pulang ke rumah sekitar pukul 11.00 WIB.

Saat tiba, dia mendapati pintu rumah dalam keadaan terbuka dan kondisi rumah berantakan.

Setelah melakukan pencarian, korban ditemukan sudah tidak bernyawa dengan bercak darah di sekitar lokasi.

Polsek Rumbai bersama tim Inafis Polresta Pekanbaru langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi korban ke RS Bhayangkara guna keperluan autopsi.

Dalam perkembangan penyelidikan, polisi mengamankan anak kandung korban pembunuhan berinisial A pada Rabu malam sekitar pukul 23.00 WIB.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

pembunuhan  Nenek  Pekanbaru  pencurian  Rumbai  Polresta Pekanbaru 
