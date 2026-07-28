Pembunuhan Satu Keluarga di Palu, Gubernur Anwar Hafid: Ini Tindakan Keji!

jpnn.com - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid meminta polisi segera menangkap pelaku pembunuhan terhadap korban satu keluarga di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Minggu (26/7) malam.

"Ini adalah kejahatan yang sangat keji dan telah merenggut nyawa orang yang tidak bersalah, termasuk seorang anak yang baru berusia dua tahun," kata Anwar di Palu, Senin (27/7/2026).

"Saya meminta aparat kepolisian bergerak cepat, mengusut tuntas kasus ini, dan segera menangkap pelakunya agar rasa keadilan bagi keluarga korban dapat ditegakkan," lanjutnya.

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Peristiwa memilukan itu merenggut nyawa Jamil (30) dan putranya yang masih berusia dua tahun, Riski.

Sementara istri Jamil, Nur Hanisa (23), mengalami luka dan saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara Palu.

Menurut gubernur, tragedi pembunuhan yang menimpa keluarga kecil itu telah menyisakan duka yang mendalam bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

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Terlebih, seorang anak yang masih sangat belia turut menjadi korban dalam peristiwa yang mengundang keprihatinan semua pihak.

"Saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum Jamil dan ananda Riski mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, sementara Ibu Nur Hanisa diberikan kekuatan, kesembuhan, dan ketabahan untuk melewati cobaan yang sangat berat ini," tuturnya.