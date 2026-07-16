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JPNN.com - Kriminal

Pembunuhan Wanita di Denpasar, Polisi Buru Pria Bule Singapura

Kamis, 16 Juli 2026 – 14:31 WIB
Pembunuhan Wanita di Denpasar, Polisi Buru Pria Bule Singapura - JPNN.COM
Wanita dibunuh. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, DENPASAR - Seorang wanita ditemukan tewas di rumah kos di Jalan Mekar II Blok A, Kelurahan Pedungan, Denpasar Selatan, Bali.

Peristiwa itu terjadi pada Rabu (15/7) malam sekitar pukul 19.00 Wita.

Korban berinisial AS (26), perempuan asal Tegal, Jawa Tengah, sedangkan terduga pelaku pembunuhan pria berinisial MZ (26), WNA asal Singapura.

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Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya di Denpasar, Kamis, mengatakan penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan dan polisi juga menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian.

"Kasus ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polresta Denpasar. Jenazah korban telah dievakuasi ke RSUP Prof Ngoerah, Denpasar, dan direncanakan menjalani autopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya," ujarnya.

Adi menjelaskan adik korban berinisial RA mendatangi rumah kos karena tidak dapat menghubungi kakaknya selama beberapa hari.

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Saat tiba di lokasi, RA mencium bau busuk yang sangat menyengat. Setelah membuka kamar kos, saksi melihat sebagian tubuh korban yang telah tertutup boneka dan karpet.

Tidak lama kemudian, pria WNA Singapura yang diketahui merupakan pacar korban keluar dari kamar di sebelahnya.

Seorang wanita ditemukan tewas di rumah kos Denpasar, Bali. Pelaku pembunuhan pria asal Singapura.

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TAGS   pembunuhan  pembunuhan wanita  Denpasar  Singapura 
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