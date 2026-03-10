Pembunuhan Wanita di Depok, Polisi Ungkap Motif Pelaku

jpnn.com, DEPOK - Subdit 3 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan yang terjadi di Depok, Jawa Barat.

Mayat korban seorang wanita ditemukan pada Sabtu (7/3) dalam keadaan telah mengering.

Polisi menjelaskan motif terduga pelaku pembunuhan diketahui berinisial ARH (44) yang merupakan suami siri korban.

"Motif sementara pembunuhan diduga dilatarbelakangi persoalan ekonomi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam keterangannya, Senin.

Budi menyebutkan tersangka diketahui tidak memiliki pekerjaan kemudian merasa sakit hati setelah diusir dari rumah oleh korban, kemudian melakukan tindak pidana pembunuhan.

Dia menambahkan tersangka telah berhasil diamankan oleh Subdit 3 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Minggu (8/3), sekitar pukul 15.30 WIB, di wilayah Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Saat ini kasus tersebut dalam proses penyidikan Ditreskrimum Polda Metro Jaya," katanya.

Sebelumnya beredar informasi di media sosial Instgram diketahui sesosok jasad seorang perempuan berinisial DH (56) ditemukan dalam kondisi mengering di bawah tumpukan baju dan papan setrika di rumahnya di Meruyung, Depok, pada Sabtu (7/3).