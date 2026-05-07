JPNN.com - Kriminal

Pembunuhan Wanita di Rongga Cimahi Terungkap, Motifnya Apa?

Kamis, 07 Mei 2026 – 08:45 WIB
Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adi Putra saat diwawancarai di Mapolres Cimahi, Jawa Barat, pada Rabu (6/5/2026). ANTARA/Ilham Nugraha.

jpnn.com - Tim Kepolisian Resor (Polres) Cimahi, Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pembunuhan wanita bernama Cicih Rohaeti (54), yang ditemukan tewas di kediamannya di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat.

Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adi Putra menyebut terduga pelaku berinisial S ditangkap oleh Unit Resmob Satreskrim Polres Cimahi pada Selasa (5/5) malam.

"Polres Cimahi mengamankan pelaku terkait pembunuhan di Rongga yang kemarin ramai, dan itu pelaku tunggal. Diamankan malam," kata Niko saat ditemui di Mapolres Cimahi, Rabu (6/5/2026).

Penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap terduga pelaku guna mengungkap motif pembunuhan tersebut.

"Saat ini terduga pelaku masih kami periksa, kami dalami terkait motif dia menghabisi nyawa korban," katanya.

AKBP Niko menjelaskan korban ditemukan dengan sejumlah luka, di antaranya luka tusuk di bagian perut sebelah kanan dan kiri, luka di leher bekas cengkeraman, serta luka memar di wajah.

"Korban ini ditemukan tewas di kamarnya dalam kondisi tertutup bantal," kata Niko.

Sebelumnya, Polres Cimahi membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus kematian korban yang ditemukan pada 27 April 2026 di Kampung Ciceuri, Desa Cibedug.

