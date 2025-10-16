Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Pembunuhan Wanita Muda yang Tewas di Kamar Hotel Terungkap, Pelaku Sudah Ditangkap

Kamis, 16 Oktober 2025 – 13:25 WIB
Pembunuhan Wanita Muda yang Tewas di Kamar Hotel Terungkap, Pelaku Sudah Ditangkap - JPNN.COM
Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya, saat diwawancarai Kamis (16/10/2025). Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Tim gabungan Unit IV Jatanras dan Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap pelaku pembunuh Anti Puspita Sari (22) yang ditemukan tewas di kamar Hotel Lendosis, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II Palembang.

Pelaku ditangkap di Muara Padang Banyuasin, Rabu (15/10/2025) malam.

“Benar, pelaku sudah ditangkap, rencananya hari ini akan dilakukan press release resmi untuk mengungkap kronologi lengkap dan motif pelaku,” ungkap Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya, Kamis (16/10/2025).

Baca Juga:

Saat ini kata Nandang, pelaku tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Sumsel.

"Kami juga masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut," kata Nandang singkat.

Pada pemberitaan sebelumnya, warga sempat digegerkan dengan penemuan mayat wanita yang ditemukan tewas di dalam kamar Hotel Lendosis.

Baca Juga:

Saat dilakukan autopsi, wanita tersebut tengah hamil trimester pertama, korban juga sudah mempunyai suami.

Bahkan sebelum tewas, korban sempat mengantar suami untuk bekerja. (mcr35/jpnn) 

Pelaku pembunuh wanita muda yang ditemukan tewas di kamar Hotel Lendosis Palembang ditangkap tim gabungan.

Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Cuci Hati

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pembunuhan  mayat wanita  hotel  Palembang 
BERITA PEMBUNUHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp