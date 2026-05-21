Pemda Apresiasi Kehadiran Community Gateway Wamena

jpnn.com, WAMENA - PT Telkom Indonesia (Telkom) bersama PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) meresmikan Community Gateway Wamena di Stasiun Bumi Sedang Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, pada Jumat (8/5).

Community Gateway Wamena merupakan infrastruktur gateway satelit yang berfungsi sebagai main link atau tulang punggung utama konektivitas di wilayah Papua Pegunungan.

Kehadiran Community Gateway Wamena mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah maupun pelaku industri telekomunikasi di wilayah Papua Pegunungan.

Infrastruktur berbasis satelit tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat pemerataan konektivitas sekaligus membuka peluang percepatan transformasi digital di kawasan timur Indonesia, khususnya wilayah dengan kondisi geografis yang menantang.

Kehadirannya menjadi bagian dari komitmen TelkomGroup melalui Telkomsat dalam menghadirkan solusi konektivitas berbasis sovereign infrastructure yang andal, adaptif, dan berkelanjutan untuk mendukung pemerataan akses digital nasional.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya, Immanuel Herman Medlama, menyampaikan kehadiran Community Gateway Wamena bukan hanya sekadar pembangunan infrastruktur telekomunikasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendukung berbagai sektor strategis di daerah.

“Kami menyambut baik hadirnya Community Gateway Wamena sebagai langkah strategis dalam memperkuat konektivitas digital di Kabupaten Jayawijaya dan wilayah Papua Pegunungan. Infrastruktur ini bukan hanya menjadi pembangunan telekomunikasi semata, tetapi juga tonggak penting dalam mendukung pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pemerintahan berbasis digital, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM,” ujar Immanuel.

Dia menambahkan dukungan konektivitas yang lebih baik dan merata diyakini mampu membuka peluang baru bagi masyarakat di wilayah pegunungan Papua sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui penguatan ekosistem digital yang inklusif.