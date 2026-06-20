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JPNN.com - Daerah

Pemda Ini Tidak Membuka Formasi CPNS & PPPK 2026, Alasannya Jelas

Sabtu, 20 Juni 2026 – 06:11 WIB
Pemda Ini Tidak Membuka Formasi CPNS & PPPK 2026, Alasannya Jelas - JPNN.COM
Belum ada kepastian jadwal pendaftaran CPNS 2026. Ilustrasi Foto: Humas KemenPANRB

jpnn.com - CIANJUR – Pemerintah akan mengadakan seleksi CASN tahun ini, tetapi hingga saat ini belum ada kepastikan kapan pendaftaran CPNS 2026 dan PPPK akan dibuka.

Namun, Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sudah memastikan tidak ikut membuka formasi CPNS 2026.

Begitu pun, untuk formasi PPPK 2026, Pemkab Cianjur juga tidak mengajukan usulan, meski pada 2026 terdapat 543 ASN memasuki masa pensiun.

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Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mencatat jumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur berkurang sebanyak 543 orang pada 2026 karena memasuki masa pensiun.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian (PPIK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Cianjur Andi Juandi mengatakan ASN yang pensiun berasal dari berbagai kelompok jabatan, mulai dari guru, tenaga kesehatan, pelaksana hingga pejabat struktural.

Dikatakan, berkurangnya jumlah ASN tersebut menyebabkan sejumlah formasi, terutama tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan pelaksana, mengalami kekosongan.

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"Seharusnya ada pengadaan pegawai. Namun, kondisi fiskal saat ini sangat terbatas. Tahun ini juga tidak ada pengadaan baik PPPK maupun CPNS karena Pemkab Cianjur tidak mengusulkan formasi," katanya di Cianjur, Jumat (19/6).

Ia menjelaskan kebutuhan tenaga kesehatan masih dapat dipenuhi secara terbatas melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memiliki kewenangan mengangkat pegawai sesuai ketentuan.

Belum ada kepastian kapan pendaftaran CPNS 2026 dan PPPK akan dibuka, tetapi pemda ini memastikan tidak ikut mengajukan formasi.

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TAGS   CPNS 2026  Pendaftaran CPNS 2026  Formasi CPNS 2026  PPPK 
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