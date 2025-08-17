Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemda Kesulitan Angkat Seluruh R2, R3, R4 Jadi PPPK Paruh Waktu, Honorer Membeludak

Minggu, 17 Agustus 2025 – 15:34 WIB
Pemda Kesulitan Angkat Seluruh R2, R3, R4 Jadi PPPK Paruh Waktu, Honorer Membeludak - JPNN.COM
Ketum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika dan pengurus lainnya saat mendatangi BKPSDM Bangkalan Madura. Foto dok. Aliansi R2 R3 for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Banyak pemerintah daerah (pemda) kesulitan mengangkat seluruh R2, R3, R4 menjadi PPPK paruh waktu.

Ini terkait dengan kemampuan anggaran masing-masing pemda yang berbeda-beda.

Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika mengatakan Kabupaten Bangkalan Madura juga mengalami kendala mengangkat seluruh R2, R3, dan R4 menjadi PPPK paruh waktu.

Baca Juga:

Itu karena jumlah honorer membeludak, sedangkan anggaran yang tersedia minim.

"Sebenarnya Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bangkalan Madura telah melakukan proses penginputan data," kata Faisol Mahardika kepada JPNN, Minggu (17/8).

Dia melanjutkan, kepala BKSDM Kabupaten Bangkalan pun sudah mengumpulkan seluruh kepala dinas untuk mempertegas kesediaannya untuk menggaji para honorer yang akan diangkat PPPK paruh waktu.

Baca Juga:

Penegasan kepala BKPSDM tersebut lantaran kemampuan fiskal daerah yang terbatas untuk mengangkat seluruh honorer R2, R3, bahkan R4.

Faiso mengaku sudah menanyakan kepada BKPSDM, apakah R2 dan R3 pasti diajukan diangkat PPPK paruh waktu sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPAN-RB) Nomor 16 Tahun 2025.

Pemda kesulitan mengangkat seluruh R2, R3, R4 jadi PPPK Paruh Waktu, jumlah honorer membeludak sehingga harus diverifikasi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   honorer  PPPK Paruh Waktu  Pemda  KemenPAN-RB 
BERITA HONORER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp