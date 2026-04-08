JPNN.com - Daerah

Pemda Mengajukan Formasi CPNS 2026, Tidak Ada Guru

Rabu, 08 April 2026 – 11:52 WIB
Pemda Mengajukan Formasi CPNS 2026, Tidak Ada Guru - JPNN.COM
Pemkab Lombok Tengah ikut membuka seleksi CPNS 2026. Ilustrasi Foto: Humas KemenPANRB

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan surat edaran penetapan batas akhir bagi instansi untuk pengajuan formasi CPNS 2026.

BKN memberikan tenggat waktu pengajuan formasi CPNS 2026, yakni 31 Maret.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), ikut melakukan seleksi CPNS 2026 dan sudah mengusulkan formasi, yakni sebanyak 63 kursi.

"Jumlah formasi CPNS yang diusulkan di 2026 ini sebanyak 63 formasi," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya di Lombok Tengah, Rabu (8/4).

Lalu Firman mengatakan, jumlah formasi CPNS 2026 yang diusulkan tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Disebutkan, saat ini porsi belanja pegawai telah mencapai 42 persen dari APBD, atau melewati batas maksimal yang telah ditetapkan pemerintah pusat, yakni 30 persen.

Oleh karena itu, pengusulan CPNS 2026 ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Formasi CPNS yang diusulkan ini sifatnya darurat atau dibutuhkan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Pada seleksi CPNS 2026, pemda yang satu ini sudah mengajukan formasi, tetapi tidak banyak.

