Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Pemda Pastikan Anak Miskin di Jabar Dijamin Bisa Sekolah

Kamis, 21 Mei 2026 – 17:27 WIB
Pemda Pastikan Anak Miskin di Jabar Dijamin Bisa Sekolah - JPNN.COM
Anak sekolah (Ilustrasi). Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Siswa dari keluarga miskin di Jawa Barat (Jabar) dipastikan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendaftar ke SMA, SMK, dan SLB pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) TA 2026/2027.

Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat pun siap menanggung seluruh biaya, baik sekolah negeri dan swasta.

Kepala Dinas Pendidikan Jabar Purwanto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan dukungan pembiayaan bagi warga miskin yang masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kategori desil 1 (sangat miskin), desil 2 (miskin), dan desil 3 (hampir miskin).

Baca Juga:

"Kalau mereka sekolah di swasta, kami biayai. Kalau di negeri, kami gratiskan," kata Purwanto, Kamis (21/5/2026).

Purwanto memastikan, pemberian bantuan tidak hanya mencakup biaya pendidikan saja, tetapi juga kebutuhan personal siswa, seperti seragam, sepatu, dan perlengkapan sekolah lainnya.

"Biaya personal seperti sepatu, seragam, dan kebutuhan lainnya juga dibantu pemerintah," ujarnya.

Baca Juga:

Langkah ini, kata Purwanto merupakan komitmen dari keinginan Pemprov Jabar agar tidak ada anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi.

"Tidak boleh ada anak miskin di Provinsi Jawa Barat yang tidak sekolah. Mereka harus tetap sekolah, baik di negeri maupun swasta," ucap dia.

Pemprov Jabar menjamin siswa miskin tetap bisa sekolah pada SPMB 2026/2027. Biaya sekolah, seragam, hingga perlengkapan ditanggung pemerintah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemda  Pemprov Jabar  anak miskin  Keluarga Miskin  Sekolah  SPMB  SPMB Jabar 
BERITA PEMDA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp