Pemda Purbalingga dan BAZNAS Salurkan Rp250 Juta untuk Korban Bencana Sumatra

Sabtu, 17 Januari 2026 – 15:34 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan BAZNAS Kabupaten Purbalingga menyerahkan sedekah kemanusiaan sebesar Rp 250 juta untuk membantu masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra.

Ketua BAZNAS Prof. Noor Achmad mengatakan bantuan tersebut akan disalurkan secara tepat sasaran melalui program-program kemanusiaan yang telah dijalankan sejak hari kedua bencana.

“Amanah dari Pemda dan masyarakat Purbalingga ini akan kami salurkan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan berdampak nyata,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada ASN Pemda Purbalingga dan masyarakat yang berpartisipasi.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan BAZNAS perlu terus diperkuat agar kebermanfaatannya semakin luas.

“Semoga sinergi ini terus berlanjut dan membawa keberkahan bagi masyarakat Purbalingga dan Indonesia,” ucapnya.

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menegaskan bahwa penyerahan bantuan ini merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap korban bencana di Sumatra.

Dia berharap dukungan tersebut dapat meringankan beban para penyintas dan memberi semangat bagi mereka untuk bangkit.