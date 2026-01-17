Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Pemda Purbalingga dan BAZNAS Salurkan Rp250 Juta untuk Korban Bencana Sumatra

Sabtu, 17 Januari 2026 – 15:34 WIB
Pemda Purbalingga dan BAZNAS Salurkan Rp250 Juta untuk Korban Bencana Sumatra - JPNN.COM
Banjir Sumatra. ilustrasi. Foto: HO-Basarnas/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan BAZNAS Kabupaten Purbalingga menyerahkan sedekah kemanusiaan sebesar Rp 250 juta untuk membantu masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra.

Ketua BAZNAS Prof. Noor Achmad mengatakan bantuan tersebut akan disalurkan secara tepat sasaran melalui program-program kemanusiaan yang telah dijalankan sejak hari kedua bencana.

“Amanah dari Pemda dan masyarakat Purbalingga ini akan kami salurkan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan berdampak nyata,” ujarnya.

Baca Juga:

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada ASN Pemda Purbalingga dan masyarakat yang berpartisipasi.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan BAZNAS perlu terus diperkuat agar kebermanfaatannya semakin luas.

“Semoga sinergi ini terus berlanjut dan membawa keberkahan bagi masyarakat Purbalingga dan Indonesia,” ucapnya.

Baca Juga:

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menegaskan bahwa penyerahan bantuan ini merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap korban bencana di Sumatra.

Dia berharap dukungan tersebut dapat meringankan beban para penyintas dan memberi semangat bagi mereka untuk bangkit.

BAZNAS menerima bantuan Rp250 juta dari Pemda dan masyarakat Purbalingga untuk korban bencana Sumatra.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemda Purbalingga  Baznas  bantuan  korban bencana 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp