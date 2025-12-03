Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemda Sedang Menginventarisasi PPPK untuk Penugasan Khusus

Rabu, 03 Desember 2025 – 04:09 WIB
Pemda Sedang Menginventarisasi PPPK untuk Penugasan Khusus - JPNN.COM
Setidaknya ada 3 PPPK di setiap Koperasi Merah Putih. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - TRENGGALEK - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Trenggalek, Jawa Timur mulai menginventarisasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan ditugaskan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Kabid Pengadaan, Informasi dan Kinerja BKD Trenggalek Indrayana Anik Rahayu mengatakan pemetaan atau inventarisasi dilakukan sebagai bentuk kesiapan daerah dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola manajemen KDKMP.

"Kami baru satu kali mengikuti rapat koordinasi bersama BKN terkait arah kebijakan percepatan KDKMP," kata Indrayana, Selasa (2/12).

Baca Juga:

Dikatakan, pemerintah pusat menugaskan PPPK sebagai dukungan SDM pada setiap unit Koperasi Merah Putih.

Hal tersebut sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 serta Surat Edaran Bersama Menteri PANRB, Mendagri, dan BKN.

Anik menjelaskan, BKN akan menyiapkan fitur database ASN untuk mengakomodasi skema penugasan PPPK.

Baca Juga:

PPPK yang terpilih nantinya ditempatkan menjadi tenaga pengelola manajemen dan berada di bawah monitoring Dinas Koperasi.

Sesuai arahan Surat Edaran Bersama tiga menteri, PPPK yang dapat ditugaskan minimal berpendidikan D3, tanpa batasan jurusan.

Saat ini pemda sedang melakukan inventarisasi data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK untuk penugasan khusus.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  Koperasi Merah Putih  pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja  Trenggalek 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp