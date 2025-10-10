Close Banner Apps JPNN.com
Pemenang Didimax Vaganza 2025 Akhirnya Diumumkan, Raih Mitsubishi Xpander

Jumat, 10 Oktober 2025 – 02:02 WIB
Didimax mengumumkan pemenang mobil Mitsubishi Xpander dari program Didimax Vaganza 2025 yang merayakan keterampilan, ketekunan, dan penghargaan atas aktivitas trading. Foto: Dok. Didimax

jpnn.com, JAKARTA - Didimax, broker forex Indonesia, mengumumkan pemenang mobil Mitsubishi Xpander dari program Didimax Vaganza 2025 yang merayakan keterampilan, ketekunan, dan penghargaan atas aktivitas trading.

Didimax Vaganza merupakan program reward bagi nasabah Didimax yang aktif melakukan trading dengan reward hadiah tanpa diundi, seperti mobil, motor, emas, gadget, dan lainnya.

Program tersebut dimulai sejak awal 2025 dengan lebih dari ratusan pemenang sudah mendapatkan hadiah seperti emas 1 gr, umroh, dan smartphone.

Kali ini, Didimax Vaganza mengumumkan pemenang sebuah mobil Mitsubishi Xpander.
Adapun trader Didimax yang beruntung mendapatkan mobil Mitsubishi Xpander yaitu Deny Herdiana.

Kemenangannya menunjukkan semua bisa dicapai asalkan mempunyai komitmen dan konsistensi.

"Saya masih tidak percaya menang. Didimax menjadikan perjalanan trading saya berharga dan tidak terlupakan. Trading dengan Didimax, hadiahnya nyata," kata Deny Herdiana, pemenang mobil Mitsubishi Xpander.

Menurutnya, dirinya sendiri sudah trading bersama Didimax selama lebih dari 1 tahun.

Dia mengungkapkan bahwa alasan paling kuat untuk trading di broker forex Didimax yakni jaminan keamanan baik secara legalitas maupun dana.

