Pemenang KILA 2025 Diumumkan, Fadli Zon Sampaikan Pesan Soal Lagu Anak

jpnn.com, JAKARTA - Pentas drama musikal 'Harmoni Sahabat KILA - Melangkah Bersama Meraih Cita-cita' di Teater Besar, Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM) berlangsung meriah.

Drama musikal besutan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) itu merupakan puncak dari rangkaian program KILA, sekaligus mengumumkan pemenang KILA (Kita Cinta Lagu Anak) 2025, kategori Lomba Cipta Lagu Anak dan Lomba Menyanyi Lagu Anak.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon, dalam sambutannya menyebutkan bahwa KILA merupakan gerakan nasional yang bertujuan menghidupkan kembali semangat penciptaan dan penampilan lagu anak Indonesia yang berkualitas.

Baca Juga: Fadli Zon Sebut Lagu Indonesia Raya Tidak Dikenakan Royalti

“Melalui program KILA, Kementerian Kebudayaan berkomitmen menghidupkan lagu-lagu anak yang bermakna, mendidik, sekaligus membentuk karakter bangsa,” kata Menbud Fadli Zon di TIM, Selasa (19/8).

Drama musikal Harmoni Sahabat KILA menghadirkan kisah yang terinspirasi dari program KILA itu sendiri.

Menyuguhkan pesan tentang persahabatan, keberanian, dan semangat gotong royong generasi muda Indonesia yang dipentaskan melalui musik, tari, serta seni peran anak-anak berbakat dari berbagai daerah di Indonesia.

Pentas itu menjadi ruang ekspresi talenta anak-anak Indonesia yang dipilih dari pemenang lomba menyanyi KILA tahun-tahun sebelumnya serta membawakan karya-karya lagu anak ciptaan para pemenang lomba cipta lagu KILA.

Lebih lanjut, Menbud Fadli Zon berharap drama musikal dapat berkembang menjadi tren penting di Indonesia.