Pemenang Kompetisi Film Pendek Bakal Tampil di Singapura

jpnn.com, JAKARTA - Campaign #ForABetterWorld bersama Djarum Foundation, Tanoto Foundation, dan A Better World Foundation, menggelar kompetisi #InspiringIndonesia untuk menyuarakan masalah kesehatan mental remaja melalui film pendek.

Memperebutkan hadiah total hadiah Rp346,5 juta, para pemenangnya juga akan mewakili Indonesia di Grand Final Inspiring Asia Micro Film Festival 2025 di Singapura.

"Kegiatan ini diharapkan mampu menggerakkan empati publik dan menciptakan dampak berkelanjutan melalui kekuatan cerita yang dipadukan dengan aksi nyata," kata Founder of Campaign #ForABetterWorld and A Better World Foundation, William Gondokusumo, Senin (23/6).

Dia menjelaskan, kegiatan ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan sebuah gerakan kolektif yang memadukan seni, solidaritas, dan perubahan sosial. Festival ini didukung oleh jaringan mitra regional dan internasional.

Mereka antara lain, Asia Philanthropy Circle, Asia Community Foundation, Bluehill, Enlight Foundation, Li Foundation, dan Rockefeller Brothers Fund, yang bersama-sama memperkuat panggung bagi narasi kemanusiaan lintas batas negara.

Melalui tema ‘To Be Seen’, festival ini menyoroti isu kesehatan mental remaja, sebuah topik penting yang seringkali terabaikan.

Di berbagai daerah, banyak remaja menghadapi tekanan sosial, isolasi emosional, hingga gejala depresi tanpa dukungan yang layak.

"Karena itu, kami mengajak sineas muda, pelajar, komunitas, organisasi akar rumput, hingga individu kreatif untuk menyuarakan realita ini melalui film pendek yang autentik dan menyentuh,” ujarnya.