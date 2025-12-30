Pemenuhan Gizi dan Layanan Kesehatan Jadi Prioritas dalam Penanganan Banjir Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Diamond Group bersama SIG Group melakukan aksi tanggap darurat atas bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025.

Melalui sinergi lintas sektor, kedua perusahaan menyalurkan bantuan pangan bernutrisi, kebutuhan dasar, serta layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.

Penyaluran bantuan dilakukan dalam dua tahap guna memastikan bantuan tepat sasaran. Pada tahap pertama, yang berlangsung pada 4–12 Desember 2025, mereka bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Palang Merah Indonesia, serta tim Diamond Group di daerah.

Bantuan yang disalurkan meliputi lebih dari 4.000 paket susu UHT merek Diamond, 2.000 paket jus buah Jungle Juice, sembako, air mineral, serta perlengkapan tidur seperti kasur, bantal, dan selimut.

Tahap kedua dilaksanakan pada 17–20 Desember 2025 dengan fokus di Provinsi Aceh yang masih membutuhkan perhatian darurat.

Berkolaborasi dengan Yayasan Karya Alpha Omega (YKAO), bantuan difokuskan pada pemenuhan nutrisi, yakni lebih dari 17.000 paket susu UHT Diamond dan lebih dari 4.500 paket mi instan yang disalurkan ke wilayah terdampak.

Director of Strategic Sales & Manufacturing Development Diamond Group, Melissa Huang, menyampaikan bahwa kecepatan distribusi nutrisi menjadi prioritas utama dalam situasi darurat.

“Dengan bantuan produk susu Diamond, kami berharap kondisi fisik para korban, terutama anak-anak, tetap terjaga di tengah keterbatasan pascabencana,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/12).