Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Pemenuhan Gizi dan Layanan Kesehatan Jadi Prioritas dalam Penanganan Banjir Sumatra

Selasa, 30 Desember 2025 – 13:00 WIB
Pemenuhan Gizi dan Layanan Kesehatan Jadi Prioritas dalam Penanganan Banjir Sumatra - JPNN.COM
Diamond Group dan SIG Group bergerak cepat menyalurkan bantuan pangan bergizi dan layanan kesehatan bagi korban banjir Sumatra. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Diamond Group bersama SIG Group melakukan aksi tanggap darurat atas bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025.

Melalui sinergi lintas sektor, kedua perusahaan menyalurkan bantuan pangan bernutrisi, kebutuhan dasar, serta layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.

Penyaluran bantuan dilakukan dalam dua tahap guna memastikan bantuan tepat sasaran. Pada tahap pertama, yang berlangsung pada 4–12 Desember 2025, mereka bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Palang Merah Indonesia, serta tim Diamond Group di daerah.

Baca Juga:

Bantuan yang disalurkan meliputi lebih dari 4.000 paket susu UHT merek Diamond, 2.000 paket jus buah Jungle Juice, sembako, air mineral, serta perlengkapan tidur seperti kasur, bantal, dan selimut.

Tahap kedua dilaksanakan pada 17–20 Desember 2025 dengan fokus di Provinsi Aceh yang masih membutuhkan perhatian darurat.

Berkolaborasi dengan Yayasan Karya Alpha Omega (YKAO), bantuan difokuskan pada pemenuhan nutrisi, yakni lebih dari 17.000 paket susu UHT Diamond dan lebih dari 4.500 paket mi instan yang disalurkan ke wilayah terdampak.

Baca Juga:

Director of Strategic Sales & Manufacturing Development Diamond Group, Melissa Huang, menyampaikan bahwa kecepatan distribusi nutrisi menjadi prioritas utama dalam situasi darurat.

“Dengan bantuan produk susu Diamond, kami berharap kondisi fisik para korban, terutama anak-anak, tetap terjaga di tengah keterbatasan pascabencana,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/12).

Diamond Group dan SIG Group bergerak cepat menyalurkan bantuan pangan bergizi dan layanan kesehatan bagi korban banjir Sumatra.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Banjir Sumatera  pemenuhan gizi  pelayanan kesehatan  Diamond Group  SIG Group 
BERITA BANJIR SUMATERA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp