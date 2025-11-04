Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemerhati HKBP Minta Tokoh Politik Tak Campuri Urusan Gereja

Selasa, 04 November 2025 – 13:10 WIB
Pemerhati HKBP Minta Tokoh Politik Tak Campuri Urusan Gereja - JPNN.COM
Pemerhati Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sekaligus aktivis toleransi, Fredi Marbun. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Pemerhati Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sekaligus aktivis toleransi, Fredi Marbun, menyerukan agar sejumlah tokoh politik nasional, seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Efendi Simbolon, dan Maruar Sirait tidak lagi mencampuri urusan internal gereja HKBP.

Dia menilai, campur tangan para politisi tersebut berpotensi mencederai kemandirian dan kesucian lembaga gereja.

“HKBP harus berdiri di atas kemandirian rohani, bukan di bawah bayang-bayang elite politik. Kami menolak keras segala bentuk intervensi yang menjadikan gereja sebagai alat politik atau propaganda,” tegas Fredi Marbun di Jakarta, Senin (3/11).

Baca Juga:

Fredi menyoroti kedekatan beberapa tokoh politik dengan pimpinan HKBP, khususnya Ephorus Pdt. Dr. Viktor Tinambunan, yang dinilai menimbulkan persepsi publik bahwa gereja kini dijadikan alat legitimasi politik.

Dia juga menilai pertemuan Ephorus Viktor dengan Komisi DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu telah menyeret arah pelayanan gereja ke ranah politik.

“Luhut sebaiknya fokus mengurus ekonomi bangsa, bukan semua hal mau diatur, termasuk urusan gereja. Biarkan HKBP berdiri independen, jangan dijadikan instrumen kekuasaan,” ujarnya menegaskan.

Baca Juga:

Fredi juga menyinggung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruar Sirait, serta Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen, Efendi Simbolon. Ia menilai keduanya terlalu jauh mencampuri dinamika internal HKBP.

Fredi menduga posisi Efendi di kampus Nommensen dimanfaatkan untuk menggiring mahasiswa ke arah isu politik tertentu seperti gerakan “Tutup PT Toba Pulp Lestari (TPL)”.

Pemerhati HKBP dan aktivis toleransi Ferdi Marbun mendesak tokoh politik tak mencampuri urusan gereja.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   HKBP  pemerhati HKBP  Ferdi Marbun  Gereja  tokoh politik 
BERITA HKBP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp