Pemerhati Sebut Upaya Pramono Anung Atasi Banjir Jakarta Sudah Tepat

Selasa, 27 Januari 2026 – 11:29 WIB
Ilustrasi banjir Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR) Sugiyanto (SGY) menegaskan penjelasan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo terkait banjir Jakarta sudah benar dan berbasis data ilmiah.

‎Dia menilai kritik yang menyudutkan penjelasan Pramono tersebut keliru, karena tidak menempatkan peristiwa banjir ekstrem dalam konteks yang utuh.

‎Menurut SGY, curah hujan ekstrem yang mencapai 200 hingga 267 milimeter per hari merupakan faktor utama meluasnya genangan di berbagai wilayah Jakarta dan berada jauh di atas kondisi normal.

‎Penjelasan Pramono yang menyoroti hujan ekstrem sebagai pemicu banjir Januari 2026 tidak dapat dipahami setengah-setengah.

Jakarta memang memiliki persoalan banjir struktural yang kompleks, namun dalam peristiwa tersebut hujan ekstrem menjadi penyebab langsung yang tidak terbantahkan.

‎"Dengan curah hujan setinggi itu, sangat logis jika sistem drainase dan pompa air tidak mampu bekerja secara optimal. Gubernur menjelaskan sebab utama peristiwa banjir yang terjadi, bukan menutup mata terhadap persoalan tata kelola jangka panjang," ucap SGY dalam keterangan tertulis, Selasa (26/1).

‎SGY menjelaskan secara geografis dan historis, Jakarta menghadapi banjir akibat tiga faktor utama, yakni banjir kiriman dari wilayah hulu, rob di kawasan pesisir, serta curah hujan tinggi dan berkepanjangan.

Dalam kasus Januari 2026, faktor hujan ekstrem justru yang menjadi dominan.

Kritik yang menyudutkan penjelasan Pramono dinilai keliru karena tidak menempatkan peristiwa banjir ekstrem dalam konteks yang utuh

