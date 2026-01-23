Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Pemeriksaan Ditunda, Doktif Mengaku Stres Banget

Jumat, 23 Januari 2026 – 12:22 WIB
Pemeriksaan Ditunda, Doktif Mengaku Stres Banget - JPNN.COM
Dokter Detektif (Doktif) alias dr. Amira Farahnaz atau dr. Samira di Polres Metro Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (22/1/2026). Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri

jpnn.com, JAKARTA - Pemeriksaan Dokter Detektif alias Doktif terkait kasus dugaan pencemaran nama baik di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis (22/1), terpaksa ditunda.

Sebab, influencer dengan nama asli dr. Amira Farahnaz alias dr. Samira itu ternyata dalam kondisi kurang sehat.

"Yang bersangkutan hadir, tetapi kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan sehingga ditunda," kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Iskandarsyah dilansir Antara, Kamis (22/1).

Baca Juga:

Menurutnya, pihak kepolisian masih menyiapkan jadwal pemeriksaan ulang terhadap Doktif

Polres Metro Jakarta Selatan Jaksel lalu meminta surat keterangan dari dokter yang memeriksa tersebut.

"Kami komunikasikan dulu dengan kuasa hukum terkait surat keterangan dari dokter yang akan ditujukan kepada kami," jelasnya.

Baca Juga:

Sementara, Doktif atau dr. Samira yang menaiki kursi roda menjelaskan alasan tetap datang menjalani pemeriksaan.

Dia mengaku ingin memenuhi panggilan polisi sebagai langkah kooperatif.

Pemeriksaan Dokter Detektif alias Doktif terkait kasus dugaan pencemaran nama baik di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis (22/1), terpaksa ditunda.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Doktif  Dokter Detektif  Dr Samira  Kasus Doktif 
BERITA DOKTIF LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp