Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Pemerintah Ajak Mahfud MD Bergabung ke Tim Reformasi Kepolisian

Jumat, 19 September 2025 – 17:01 WIB
Pemerintah Ajak Mahfud MD Bergabung ke Tim Reformasi Kepolisian - JPNN.COM
Mantan Menko Polhukam Mahfud Md. Foto: ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku mengajak eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk bergabung dalam Tim Reformasi Kepolisian.

Meski demikian, belum bisa dipastikan apakah Mahfud akan bersediah bergabung dengan tim tersebut.

Menurut dia, pembentukan Tim Reformasi Kepolisian adalah komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi Polri saat ini.

Baca Juga:

Pemerintah saat ini tengah mengajak sejumlah tokoh untuk bergabung dalam tim tersebut.

"(Mahfud MD) termasuk salah satunya (yang diajak bergabung reformasi kepolisian)," ucap Pras di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (19/9).

"Komitmen Bapak presiden yang sekarang sedang proses untuk kami meminta kesediaan para tokoh-tokoh untuk berkenan bergabung di komite tersebut," lanjutnya.

Baca Juga:

Politikus Partai Gerindra itu menyebutkan bahwa Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri kemungkinan akan bergabung dalam tim itu.

Dofiri kemungkinan akan masuk dalam Tim Reformasi Kepolisian mengingat jabatannya saat ini di Kabinet Merah Putih.

Prasetyo Hadi mengaku mengajak eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk bergabung dalam Tim Reformasi Kepolisian.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mahfud MD  reformasi kepolisian  Prasetyo Hadi  Reformasi Polri 
BERITA MAHFUD MD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp