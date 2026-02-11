Pemerintah Bakal Bentuk BUMN Baru untuk Kelola Lahan Sitaan Negara

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah rencana membentuk BUMN-BUMN yang baru.

Prasetyo Hadi menjelaskan, nantinya BUMN baru tersebut untuk mengelola lahan-lahan pertambangan, dan kebun-kebun sawit negara yang disita dari sejumlah perusahaan swasta oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan telah dikembalikan kepada negara.

Menurut Pras, hal tersebut tidak perlu dipersoalkan, karena tidak ada salahnya jika perusahaan-perusahaan pelat merah menjalankan bisnis di sektor-sektor yang juga digeluti perusahaan-perusahaan swasta.

"Banyak kegiatan ekonomi yang kemudian, negara atau pemerintah yang diwakili oleh institusi-institusi, dalam hal ini misalnya BUMN kan juga masuk ke sektor-sektor swasta. Nggak, enggak ada masalah. Kita jalan, jalan semua beriringan. Jadi, jangan dipersepsikan itu saling bertentangan," kata Prasetyo Hadi dikutip Rabu (11/2).

Pras melanjutkan masing-masing pelaku usaha, baik itu BUMN dan sektor swasta, memiliki peranan masing-masing.

Pemerintah pun berkomitmen mendukung swasta dan juga BUMN.

"Swasta harus kami dorong, kami fasilitasi, regulasi yang diperlukan kami siapkan, bahkan harus dibantu untuk dipermudah. Tetapi juga, negara dalam hal ini BUMN juga boleh berusaha di bidang-bidang yang juga selama ini menjadi bidang kegiatan ekonomi teman-teman di swasta, bukan sesuatu yang dipertentangankan," ujar dia.

Diketahui, sejumlah pihak mempersoalkan kebijakan pemerintah mengalihkan pengelolaan aset-aset negara kepada BUMN-BUMN baru.