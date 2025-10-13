Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Pemerintah Bakal Kaji Usulan DPR Soal Menjadikan Bulog Setingkat Kementerian

Senin, 13 Oktober 2025 – 06:00 WIB
Pemerintah Bakal Kaji Usulan DPR Soal Menjadikan Bulog Setingkat Kementerian - JPNN.COM
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan usai menghadiri rapat terbatas dipimpin Presiden Prabowo di kediaman Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam. ANTARA/Genta Tenri Mawangi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya akan mengkaji usul dari salah satu anggota Komisi IV DPR RI yang meminta agar status Bulog dinaikkan dari perum di bawah Kementerian BUMN menjadi setara kementerian/lembaga.

Pernyataan ???????Prasetyo tersebut menanggapi pula usulan anggota Komisi IV DPR RI yang berpendapat adanya penggabungan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjadi satu kementerian, sehingga lebih independen dan tidak terhambat birokrasi dalam hal melalukan distribusi bahan pokok, terutama beras

‎"Nanti kami kaji ya. Yang pasti adalah Bulog terus diperbaiki," kata Prasetyo saat memberikan keterangan seusai menghadiri rapat terbatas dipimpin Presiden Prabowo di kediaman Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam.???????

‎Pras, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa pemerintah akan terus memperbaiki dan memperkuat peran Bulog dalam mewujudkan swasembada pangan.???????

Menurut Pras, suntikan dana dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan kepada Perum Bulog sebesar Rp16,6 triliun pada awal 2025 terbukti membuat cadangan beras nasional menembus rekor tertinggi.

Pada ???????Juli 2025, Perum Bulog mencatat stok beras nasional mencapai rekor tertinggi sebesar 4,2 juta ton. Cadangan beras yang berhasil disimpan oleh Perum Bulog itu merupakan capaian tertinggi sejak Indonesia Merdeka, dan menjadi tonggak penting dalam misi besar menuju swasembada pangan.

‎"Alhamdulillah kan kemarin dalam sejarah, salah satu pencapaian yang tertinggi serapan dari Bulog," kata Pras.???????

‎Pras menambahkan bahwa pemerintah juga akan memberi pendanaan tambahan untuk mengantisipasi produksi beras dan jagung yang melimpah, sehingga Bulog bisa menyerap lebih optimal.???????

Pemerintah bakal mengkaji soal usulan agar menjadikan Bulog setingkat dengan kementerian.

Sumber Antara

