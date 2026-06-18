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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemerintah Bakal Kembangkan Kawasan GBK Jadi Sport Tourism Standar Internasional

Rabu, 24 Juni 2026 – 00:24 WIB
Pemerintah Bakal Kembangkan Kawasan GBK Jadi Sport Tourism Standar Internasional - JPNN.COM
Rosan Roeslani. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan pengembangan kawasan Gelora Bung Karno (GBK) berpotensi memperkuat sektor sport tourism nasional.

Seluruh fasilitas di kawasan tersebut akan ditingkatkan agar memenuhi standar internasional.

“GBK ya tetap ada GBK-nya, tapi semuanya akan kami tingkatkan, kita sempurnakan menjadi standar internasional atau world class standard, sehingga ini juga bisa memberikan satu sentral ekonomi baru di Jakarta,” kata Rosan.

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Menurut dia, pengembangan kawasan GBK merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo untuk mendorong sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Pemerintah, kata dia, akan memetakan dan memprioritaskan destinasi wisata yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara terintegrasi.

Pengembangan pariwisata tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga pada kualitas pengalaman wisata dan peningkatan nilai belanja wisatawan.

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“Jadi, kita bisa mengambil semua lapisan dari pariwisata yang lebih mass market, tapi juga yang high end atau yang lebih ke experience,” tuturnya. (dit/jpnn)

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Rosan Roeslani mengatakan pengembangan kawasan Gelora Bung Karno (GBK) berpotensi memperkuat sektor sport tourism nasional.

Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

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TAGS   Gbk  Presiden Prabowo  Sport Tourism Standar  Rosan Roeslani 
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