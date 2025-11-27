Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Pemerintah Bakal Luncurkan Program Diskon Nasional pada Momen Nataru

Kamis, 27 November 2025 – 07:26 WIB
Pemerintah Bakal Luncurkan Program Diskon Nasional pada Momen Nataru - JPNN.COM
Ilustrasi Harbolnas. Foto: Dokumentasi Tokopedia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan rangkaian program diskon besar-besaran.

Program diskon nasional itu dilakukan pemerintah, untuk mendorong konsumsi masyarakat selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Budi menerangkan, terdapat tiga kampanye belanja akan digelar sepanjang Desember hingga awal Januari, bekerja sama dengan berbagai asosiasi ritel dan pelaku industri.

Program pertama adalah Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang digelar pada 10-16 Desember 2025.

Kegiatan ini digelar bersama Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan menjadi momentum diskon tahunan bagi platform belanja daring (online).

Program diskon kedua, pemerintah menggelar kampanye Belanja di Indonesia Aja (BINA Indonesia) pada 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Program ini melibatkan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) untuk menggairahkan transaksi di pusat perbelanjaan dan ritel nasional selama puncak liburan.

Adapun program ketiga adalah Every Purchase is Cheap atau EPIC hasil kolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

TAGS   diskon  hari diskon nasional  Harbolnas  diskon besar  Mendag Budi Santoso  Natal  Tahun Baru  Nataru 
