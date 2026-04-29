Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Pemerintah Bakal segera Bentuk Satgas Indonesia Financial Center

Rabu, 29 April 2026 – 18:25 WIB
Pemerintah Bakal segera Bentuk Satgas Indonesia Financial Center - JPNN.COM
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan bahwa pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) dan badan otoritas untuk Indonesia Financial Center (IFC).

Adapun IFC merupakan pusat keuangan internasional milik Indonesia, yang rencananya akan dibangun di Bali.

Proyek ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan regional, menarik investasi global, serta meningkatkan efisiensi sektor keuangan nasional.

Rosan menjelaskan informasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. 

Menurut Rosan, proses pembentukan badan otoritas ini akan dikebut.

"Ini tadi baru Pak Menko menyampaikan akan segera dibentuk secepat-cepatnya," ujar Rosan di kantor Kemenkeu, Selasa (29/4).

Meski demikian, Rosan menyatakan saat ini belum ada opsi pasti mengenai regulasi yang akan mengatur pembangunan kawasan IFC tersebut.

Menurut dia, kerangka kerja dan skema IFC baru akan memasuki tahap pengkajian mendalam oleh satgas yang akan dibentuk menko perekonomian dalam waktu dekat.

Pemerintah akan segera membentuk satuan tugas (satgas) dan badan otoritas untuk Indonesia Financial Center (IFC).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   IFC  Rosan Roeslani  Satgas IFC  keuangan 

JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp