Pemerintah Bakal segera Bentuk Satgas Indonesia Financial Center

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan bahwa pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) dan badan otoritas untuk Indonesia Financial Center (IFC).

Adapun IFC merupakan pusat keuangan internasional milik Indonesia, yang rencananya akan dibangun di Bali.

Proyek ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan regional, menarik investasi global, serta meningkatkan efisiensi sektor keuangan nasional.

Rosan menjelaskan informasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Menurut Rosan, proses pembentukan badan otoritas ini akan dikebut.

"Ini tadi baru Pak Menko menyampaikan akan segera dibentuk secepat-cepatnya," ujar Rosan di kantor Kemenkeu, Selasa (29/4).

Meski demikian, Rosan menyatakan saat ini belum ada opsi pasti mengenai regulasi yang akan mengatur pembangunan kawasan IFC tersebut.

Menurut dia, kerangka kerja dan skema IFC baru akan memasuki tahap pengkajian mendalam oleh satgas yang akan dibentuk menko perekonomian dalam waktu dekat.