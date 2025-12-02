Pemerintah Bakal Sikat Habis Praktik White Label yang Merugikan UMKM

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah berkomitmen membasmi praktik white label yang merugikan pasar domestik.

Langkah itu diambil sebagai respons atas kondisi pasar yang sudah tidak sehat bagi pertumbuhan produk domestik. Menurut Maman, sterilisasi pasar menjadi syarat mutlak sebelum produk unggulan dalam negeri dapat bersaing dan berkembang.

"Mau enggak mau lapangannya harus disterilisasi dahulu. Jadi, enggak akan mungkin kalau lapangan tidak disterilisasi, bisa menciptakan produk unggulan di Tanah Air ini," kata Menteri Maman dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia yang disiarkan secara daring, dikutip Selasa (2/12).

Maman menjelaskan bahwa kementerian/lembaga akan saling bersinergi untuk berkolaborasi dalam mewujudkan hal tersebut. Kementerian UMKM akan menggandeng Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, untuk membereskan persoalan itu.

"Kami mau tutup dahulu nih alur masuknya di hulu. Sampai barang di lapangan ini bersih, steril semuanya, baru kita banjiri produk-produk lokal kita di Indonesia ini. Saya berharap opportunity ini bisa dilihat oleh teman-teman Kadin," imbuhnya.

Maman mengakui bahwa salah satu tantangan terbesar yang merugikan pelaku bisnis domestik yakni pelabelan ulang barang impor tanpa izin. Menurut dia, segala bentuk bantuan pemerintah kepada UMKM akan sia-sia jika praktik white label masih berlangsung.

"Sehebat apa pun pembukaan marketing, rumus apa pun, selama lapangannya belum bisa disterilisasi, enggak akan mungkin UMKM bisa survive," ungkap mantan anggota DPR RI itu.

Maman bahkan mengatakan masalah ini telah menyebar luas dan terjadi secara merata di berbagai wilayah Indonesia. Bukan hanya fesyen secara umum, praktik white label juga merambah pakaian khas Indonesia, seperti batik.