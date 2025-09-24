Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

Pemerintah Bawa Kabar Baik Soal Insentif Motor Listrik

Rabu, 24 September 2025 – 15:29 WIB
Pemerintah Bawa Kabar Baik Soal Insentif Motor Listrik
Ilustrasi pengujian motor listrik Honda di genangan air. Foto: AHM

jpnn.com, TANGERANG - Pemerintah melalui Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyebut insentif motor listrik diharapkan dapat terbit tahun ini dengan skema yang sama dengan tahun lalu.

“Mudah-mudahan sama (skema insentif), harusnya tahun ini bisa dikeluarkan,” kata dia di Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025, ICE BSD City, Tangerang, Rabu (24/9).

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan Kemenperin telah menyiapkan skema insentif motor listrik.

Kemudian, kebijakan itu bisa dimanfaatkan segera setelah Kemenko Perekonomian menetapkan nilai dan waktu pelaksanaan.

Agus menyebutkan skema tersebut bisa digunakan pada tahun ini maupun tahun depan, sementara penentuan besaran anggaran menjadi kewenangan Kemenko Perekonomian.

Pemerintah saat ini tengah memfinalisasi sejumlah kebijakan lanjutan dari stimulus ekonomi yang digelontorkan pada Juni-Juli 2025.

Kementerian Keuangan telah menyiapkan stimulus senilai Rp10,8 triliun pada kuartal III 2025 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

"Skemanya sama, tetapi anggarannya bukan dari kami," kata Agus beberapa waktu lalu.



