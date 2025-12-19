Pemerintah Bayar Subsidi dan Kompensasi Rp 345,1 Triliun per November

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan menyatakan pemerintah telah membayar subsidi dan kompensasi senilai Rp 345,1 triliun per 30 November 2025.

“Ini setara 72,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dikutip Jumat (19/12).

Dia merinci, realisasi pembayaran bahan bakar minyak (BBM) disalurkan untuk 15,61 juta kiloliter atau 80,4 persen dari target 19,41 juta kiloliter. Nilai realisasinya pun terus bertumbuh sejak 2023, dari pertumbuhan 0,2 persen menjadi 3,4 persen pada 2025.

Untuk LPG 3 kilogram, hingga akhir November, telah terserap 7,09 juta ton atau 86,8 persen dari target 8,17 juta ton. Dalam periode 2023–2025, pemakaian LPG 3 kilogram juga terus meningkat, dengan pertumbuhan 4,5 persen pada 2023, 2 persen pada 2024, dan 3,4 persen pada 2025.

Realisasi untuk listrik bersubsidi telah mencapai 42,6 juta pelanggan dari target 42,1 juta pelanggan, setara 101,1 persen dari target. Pelanggan tersebut mencakup kategori 450 VA dan 900 VA.

Jumlah pelanggan listrik bersubsidi juga terus meningkat, dengan pertumbuhan 2,5 persen pada 2023, 4,3 persen pada 2024, dan 2,6 persen pada 2025.

Sementara itu, untuk pupuk bersubsidi, pemerintah merealisasikan 7,5 juta ton atau 84,3 persen dari target 8,9 juta ton. Penggunaan pupuk bersubsidi tercatat meningkat cukup pesat pada 2024 dan 2025, dengan pertumbuhan 11,25 persen pada 2025.

Sebagai catatan, belanja negara terealisasi Rp 2.911,8 triliun per 30 November 2025, atau setara 82,5 persen dari proyeksi Rp 3.527,5 triliun.