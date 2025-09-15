Pemerintah Beri Bantuan Beras untuk 18 Juta Masyarakat Selama 2 Bulan

Senin, 15 September 2025 – 16:26 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Pusat memberikan sejumlah bantuan stimulus ekonomi untuk masyarakat dan pelaku usaha.

Bantuan yang diberikan, yakni 8 program paket ekonomi (akselerasi program 2025), 4 program paket ekonomi (dilanjutkan di program 2026), dan 5 rekapitulasi 5 program paket ekonomi (penyerapan tenaga kerja).

Menteri Koordinator Bidang Perenomian Airlangga Hartarto adalah pemberian bantuan pangan kepada masyarakat kurang mampu.

Bantuan pangan tersebut bakal diberikan selama dua bulan ke depan untuk 18,3 juta penerima.

“Bantuan pangan, itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan, untuk 10 kilogram beras di bulan Oktober-November,” ucap Airlangga di Istana Negara, pada Senin (15/9).

Berdasarkan data paparan, harga beras diasumsikan Rp 18.500 per kilogram termasuk biaya distribusi.

“Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember. Nah, itu diperlukan dana sebesar Rp 7 triliun,” kata dia.

Berikut 8 program akselerasi program 2025: