Pemerintah Beri Kelonggaran KUR Selama 3 Tahun untuk Korban Banjir Sumatra

Selasa, 16 Desember 2025 – 21:12 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto soal potensi Indonesia di CPTPP. Foto: dok Kemenko Perekonomian

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah melonggarkan beban Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga tiga tahun bagi para debitur yang terdampak bencana di Pulau Sumatra.

Adapun Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara diterjang bencana banjir bandang dan longsor. Akibatnya 1.053 orang dinyatakan meninggal dunia.

“Terkait dengan proses restrukturisasi KUR, diberikan relaksasi sampai dengan tiga tahun,” kata Airlanga, Selasa (16/12).

Pemerintah memulai eksekusi kebijakan tersebut dengan memetakan dampak bencana terhadap debitur yang terbagi menjadi dua fase.

Pada fase pertama, yang berlangsung pada Desember 2025 hingga Maret 2026, debitur dibebaskan dari kewajiban membayar angsuran dan penyalur kredit tidak menerima angsuran dan mengajukan klaim. Selain itu, penjamin asuransi juga tidak mengajukan klaim.

Fase kedua merupakan relaksasi kewajiban debitur KUR eksisting. Debitur yang usahanya sama sekali tidak bisa dilanjutkan mendapatkan relaksasi serta berpeluang mendapatkan penghapusan kewajiban.

Selain debitur dalam kelompok tersebut, pemerintah memberikan relaksasi berupa perpanjangan tenor, penambahan kredit, serta subsidi bunga atau subsidi margin.

Untuk subsidi bunga, ketentuannya adalah sebesar 0 persen pada 2026 dan 3 persen pada 2027.

