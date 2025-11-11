Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemerintah Beri Tunjangan Rp 50 Juta Per Tahun Kepada Ahli Waris Pahlawan Nasional

Selasa, 11 November 2025 – 13:38 WIB
Pemerintah Beri Tunjangan Rp 50 Juta Per Tahun Kepada Ahli Waris Pahlawan Nasional - JPNN.COM
Anak-anak mantan Presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo (kiri), Siti Hardijanti Rukmana (tengah), dan Siti Hediati Hariyadi (kanan) yang juga mantan istri Presiden Prabowo Subianto, berkumpul saat peringatan Hari Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, pada 10 November 2025. Foto: Bay Ismoyo/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakah tokoh yang menerima Gelar Pahlawan Nasional juga akan mendapatkan tunjangan tahunan.

Tunjangan tahunan tersebut bakal diberikan kepada ahli waris yang juga menerima piagam pada Senin (10/11).

“Kami beri dukungan Rp 50 juta per tahun. Ya enggak banyak,” ucap Gus Ipul di Istana Negara.

Baca Juga:

Gus Ipul menuturkan bahwa tunjangan itu sebagai bentuk dukungan dan silaturahmi kepada pihak ahli waris dan keluarga yang menerima Gelar Pahlawan Nasional.

“Kalau dilihat nilainya tidak terlalu banyak, tapi ini bagian untuk menghormati, menghargai sehingga keluarga bisa terus membangun semangat dari para pahlawan,“ jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (10/11).

Baca Juga:

Pemberian gelar itu diselenggarakan dalam acara “Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025”.

Pemberian Gelar Pahlawan Nasional itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 116 TK Tahun 20265 Tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

tunjangan itu sebagai bentuk dukungan dan silaturahmi kepada pihak ahli waris dan keluarga yang menerima Gelar Pahlawan Nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pahlawan Nasional  Tunjangan  Ahli Waris Pahlawan Nasional  Menteri Sosial 
BERITA PAHLAWAN NASIONAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp