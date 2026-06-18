Pemerintah Buka Kemungkinan Turunkan Harga Pertamax yang Naik

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang untuk kembali menurunkan harga Pertamax.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan penurunan harga BBM tersebut bisa dilakukan asal harga minyak dunia turun.

"Apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun," ujar Dwi saat konferensi pers di Kantor Bakom RI, pada Rabu (17/6).

Menurut dia, saat ini pemerintah harus menaikan harga Pertamax untuk menyesuaiakan harga minyak dunia agar penyediaan bahan bakar di Indonesia tak terganggu.

"Kalau berbicara contoh sederhana nih, bahan bakunya di luar sudah naik, yang dagang enggak bisa menaikkan harga, mau tidak mau kan itu ketersediaan bahan yang dijualnya jadi tidak ada,” kata dia.

Dwi kembali menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah berusaha menahan kenaikan harga BBM non-subsidi di banding negara-negara lain.

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Pasalnya, negara-negara di kawasan ASEAN sudah terlebih dahulu menaikkan harga BBM mereka.

"Kita tahu di April kemarin sesuai arahan Presiden, pemerintah, Pak Presiden masih mencoba untuk menjaga kestabilan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat," tuturnya.