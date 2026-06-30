Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemerintah Buka Magang Nasional 2026, Targetkan 150 Ribu Fresh Graduate Masuk Dunia Kerja

Selasa, 30 Juni 2026 – 04:09 WIB
Pemerintah Buka Magang Nasional 2026, Targetkan 150 Ribu Fresh Graduate Masuk Dunia Kerja - JPNN.COM
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, PMN merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan angka pengangguran lulusan baru. Foto dokumentasi Setkab

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah resmi membuka Program Magang Nasional (PMN) 2026 sebagai upaya mempercepat penyerapan lulusan baru ke dunia kerja.

Program yang diluncurkan pada Senin, 29 Juni 2026, ini menargetkan 150 ribu peserta dari kalangan lulusan perguruan tinggi.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan angka pengangguran lulusan baru.

Baca Juga:

Melalui PMN, para peserta diharapkan tidak menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pengalaman kerja sekaligus penghasilan.

“Setiap peserta akan dibina langsung oleh mentor atau karyawan senior di perusahaan, supaya kompetensinya naik. Program kali ini juga lebih inklusif. Tidak cuma lulusan S1, tapi juga lulusan profesi dan teman-teman disabilitas,” ujar Teddy dalam keterangannya dikutip Senin (29/6).

Dalam program ini, peserta akan menjalani magang selama enam bulan di perusahaan mitra. Selama mengikuti magang, mereka akan menerima upah berkisar Rp3,5 juta hingga Rp6 juta per bulan, menyesuaikan upah minimum regional di daerah penempatan masing-masing.

Baca Juga:

Teddy menjelaskan, kuota PMN tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, program serupa diikuti 100 ribu peserta yang ditempatkan di berbagai perusahaan di Indonesia.

“Tahun ini kuotanya naik jadi 150 ribu orang. Mereka akan magang di sekitar 8.800 perusahaan, mulai dari BUMN sampai swasta,” jelasnya.

Pemerintah membuka Magang Nasional 2026 dengan menargetkan 150 ribu fresh graduate masuk dunia kerja

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Program Magang Nasional  magang  PMN 2026  Dunia Kerja 
BERITA PROGRAM MAGANG NASIONAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp