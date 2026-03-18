Pemerintah Cairkan Bonus Atlet ASEAN Para Games, Medali Emas Dapat Rp 1 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir mengumumkan besaran bonus untuk atlet peraih medali di ajang ASEAN Para Games 2025.

Erick mengatakan bahwa para peraih medali emas mendapatkan bonus sebesar Rp 1 miliar.

"Untuk peraih medali emas nomor perorangan sebesar Rp 1 miliar. Untuk peraih medali emas nomor ganda sebesar Rp 800 juta. Lalu, peraih medali emas nomor beregu sebesar Rp 500 juta,” ujar Erick dalam keterangannya, Rabu (18/3).

Sementara itu, untuk para pelatih bakal diberikan bonus Rp 300 juta untuk nomor perorangan dan ganda, serta Rp 400 juta untuk nomor beregu.

Secara keseluruhan, total bonus yang disalurkan pemerintah hampir mencapai Rp 365 miliar.

Dia menyebutkan capaian kontingen Indonesia di ASEAN Para Games menjadi kebanggaan tersendiri, karena berhasil melampaui target yang ditetapkan.

Dari target 82 medali emas, para atlet berhasil membawa pulang 135 medali emas, 143 medali perak, dan 114 medali perunggu.

Hal tersebut mengantarkan Indonesia menempati peringkat kedua pada klasemen akhir ASEAN Para Games.