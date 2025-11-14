Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Pemerintah dan Koperasi Kana Perkuat Rantai Pasok Pangan Lewat KDKMP

Jumat, 14 November 2025 – 20:33 WIB
Pemerintah dan Koperasi Kana Perkuat Rantai Pasok Pangan Lewat KDKMP - JPNN.COM
Pemerintah percepat pembangunan infrastruktur koperasi untuk memperkuat distribusi pangan desa. Foto: source for jpnn

jpnn.com, PEMATANG SIANTAR - Pemerintah terus memperkuat peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa melalui pembangunan infrastruktur yang lebih memadai.

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 17 Tahun 2025, pemerintah menargetkan pembangunan gudang, gerai, dan fasilitas pendukung bagi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memperluas jaringan usaha koperasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Komitmen ini ditegaskan oleh Deputi Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi KemenKopUKM, Henra Saragih, saat membuka Workshop Percepatan Operasional KDKMP di Pematang Siantar, baru-baru ini.

Baca Juga:

Dalam acara tersebut, Koperasi Kana turut hadir untuk mempresentasikan Program Koperasi Manis yang berfokus pada penguatan distribusi pangan nasional.

Henra menekankan bahwa percepatan operasional KDKMP sangat mendesak agar manfaat infrastruktur koperasi bisa segera dirasakan masyarakat.

“Gudang dan gerai koperasi adalah fondasi ekonomi gotong royong yang mempermudah masyarakat mengakses kebutuhan pokok,” ujarnya. Infrastruktur tersebut diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang lebih produktif.

Baca Juga:

Koperasi Kana melihat momentum ini sebagai peluang memperkuat rantai pasok pangan. Ello Harfandy, perwakilan Koperasi Kana, menjelaskan bahwa gudang dan gerai yang dibangun pemerintah dapat difungsikan sebagai simpul logistik utama.

Melalui Program Koperasi Manis, fasilitas ini akan dimaksimalkan untuk distribusi bahan pangan—khususnya gula putih—secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Pemerintah percepat pembangunan infrastruktur koperasi untuk memperkuat distribusi pangan desa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   koperasi  koperasi Kana  distribusi pangan  Kemenkop Ukm 
BERITA KOPERASI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp