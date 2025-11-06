Pemerintah dan Lembaga Kemanusiaan Berkolaborasi untuk Pemberdayaan Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan bahwa kolaborasi menjadi fondasi dalam memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat.

Dia menyebutkan bahwa pemerintah tidak bisa sendirian dan butuh kolaborasi dengan banyak pihak untuk memberdayakan secara ekonomi dan membangun rumah layak huni.

Hal itu dia katakan dalam acara Future Initiative Forum (FIF) 2025 yang digelar oleh Human Initiative di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (5/11).

“Kami berharap sinergi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam urusan kemanusiaan dan perentasan kemiskinan bisa semakin kokoh,” ucap Agus.

Sementara itu, Retno Marsudi selaku UN Secretary-General Special Envoy on Water menyoroti pentingnya memperkuat solidaritas di tengah perubahan global yang cepat.

“Situasi dunia sangat dinamis, maka yang dapat kita perkuat bersama adalah solidaritas dan kerja sama melalui acara yang diinisiasi oleh Human Initiative ini,” kata dia.

Di tempat yang sama, President of Human Initiative Tomy Hendrajati menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menciptakan kebaikan yang berkelanjutan.

“Tidak ada kebaikan yang tumbuh tanpa kolaborasi. Kita hidup di dunia yang saling terhubung, di mana krisis kemanusiaan, ketimpangan sosial, krisis iklim, dan tantangan ekonomi tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja,” tutur Tomy.