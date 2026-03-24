Pemerintah Dikritik soal Kebijakan Sekolah Daring, Kalimatnya Nyelekit Banget

Selasa, 24 Maret 2026 – 09:00 WIB
Pemerintah Dikritik soal Kebijakan Sekolah Daring, Kalimatnya Nyelekit Banget - JPNN.COM
Siswa menjalani Pendidikan Jarak Jauh alias PJJ. Ilustrasi Foto: JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayanti tak setuju soal wacana kegiatan belajar bagi siswa sekolah dilakukan secara daring.

Pada April 2026 ini pemerintah bakal memberlakukan pembelajaran dari bagi siswa. Itu dilakukan untuk menghemat energi akibat konflik di Timur Tengah.

Esti menegaskan berkaca dari pengalaman COVID-19,  strategi pembelajaran daring kurang efektif bagi siswa sekolah. 

Baca Juga:

"Dan kita semua tahu sistem tersebut meninggalkan problem yang tidak sederhana bagi dunia pendidikan kita," kata Esti di Jakarta, Selasa (24/3).

Karena itu, Esti meminta kepada pemerintah agar mengkaji ulang wacana kebijakan tersebut.

Esti menjelaskan ada dampak pembelajaran dilakukan dari, seperti kemampuan anak dalam menyerap materi pelajaran, kedisiplinan, pembentukan karakter, kendala teknologi, dan lain sebagainya.

Baca Juga:

"Hal-hal tersebut adalah problem yang tidak sederhana," kata dia.

Dia menjelaskan bahwa salah satu dampak dari pembelajaran jarak jauh semasa pandemi COVID-19 adalah learning loss, yakni fenomena yang memunculkan keadaan ketika peserta didik malas belajar dan cenderung melupakan sekolahnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayanti tak setuju soal wacana kegiatan belajar bagi siswa sekolah dilakukan secara daring.

BERITA HARGA MINYAK LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
