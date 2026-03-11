Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Pemerintah Diminta Pelototi Dampak Kenaikan Harga Minyak Dunia

Rabu, 11 Maret 2026 – 06:30 WIB
Pemerintah Diminta Pelototi Dampak Kenaikan Harga Minyak Dunia - JPNN.COM
Pemerintah didesak untuk mewaspadai dampak lain konflik di Timur Tengah bukan hanya pada sektor migas tetapi juga stabilitas pangan nasional. Ilustrasi/foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah didesak untuk mewaspadai dampak lain konflik di Timur Tengah bukan hanya pada sektor migas tetapi juga stabilitas pangan nasional.

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengatakan kenaikan harga minyak dunia dipastikan akan berpengaruh terhadap biaya distribusi dan produksi pangan di tanah air.

"Dampak dari perang Iran, Israel dan keterlibatan Amerika ini perlu diseriusin untuk diamati oleh pemerintah, dan itu akan berpengaruh kepada biaya distribusi dan juga biaya produksi pangan," kata Johan dikutip Rabu (11/3).

Baca Juga:

Johan mengingatkan pemerintah  yang mengeklaim ketersediaan stok pangan mencukupi selama Ramadan

Tetapi persoalan di lapangan tidak hanya soal jumlah pasokan, tetapi juga distribusi dan stabilitas harga.

"Persoalannya kan terjadi lonjakan harga di pasar-pasar. Salah satu sebabnya adalah tidak meratanya distribusi," ujarnya.

Baca Juga:

Menurut dia, kenaikan harga minyak akan memperbesar biaya logistik dan berpotensi menghambat penyaluran bahan pangan ke berbagai daerah.

Kondisi ini jika tidak diantisipasi sejak dini, dapat memperburuk disparitas harga antarwilayah.

Pemerintah didesak untuk mewaspadai dampak lain konflik di Timur Tengah bukan hanya pada sektor migas tetapi juga stabilitas pangan nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pangan  Harga Minyak Dunia  Ramadan  DPR 
BERITA PANGAN LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp