Pemerintah Diminta Perkuat Program Kompor Listrik Bersubsidi

Sabtu, 28 Maret 2026 – 03:13 WIB
Memasak (Ilustrasi) Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Koordinator Daulat Energi, Ridwan Hanafi mendorong pemerintah untuk kembali memperkuat pelaksanaan program kompor listrik bersubsidi.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi meningkatkan ketahanan energi nasional.

“Program kompor listrik perlu digaungkan kembali karena sangat relevan dengan kondisi saat ini. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kapasitas fiskal negara dalam mengelola kebijakan subsidi energi,” ujar Ridwan.

Ridwan menjelaskan, pengembangan kompor listrik menjadi langkah strategis di tengah meningkatnya tekanan global sektor energi, khususnya akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi dunia.

Menurutnya, diversifikasi energi melalui penggunaan listrik di sektor rumah tangga bisa membantu meningkatkan ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor khususnya LPG.

"Tercatat realisasi belanja subsidi LPG cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Untuk tahun 2025 lalu saja Indonesia mengekspor lebih dari 70 persen kebutuhan dalam negeri," ungkapnya.

Dengan pemahaman yang baik dan dukungan infrastruktur yang memadai, kompor listrik dinilai dapat menjadi solusi energi rumah tangga yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“Penguatan implementasi dan sosialisasi yang komprehensif akan membuat program ini semakin tepat sasaran serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat maupun keuangan negara,” serunya.(chi/jpnn)

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

